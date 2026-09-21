Türk uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çelik kanatlar, Akdeniz'in semalarında... Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi."

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

✈️ Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında! 🇹🇷



Ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekât kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor.



Bu kapsamda, Hava… pic.twitter.com/1EWE4W52Cv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2026

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*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır