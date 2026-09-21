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        Haberler Dünya Türk uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

        Türk uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan uçaklarla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Türk uçakları Kıbrıs'ın güneyinde uçtu

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Çelik kanatlar, Akdeniz'in semalarında... Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi."

        Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

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        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Türk Hava Kuvvetleri
        #Kıbrıs
        #eğitim uçuşu
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