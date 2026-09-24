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        Haberler Dünya "Türkiye'de toplantı yapılması fikrini destekleriz"

        "Türkiye'de toplantı yapılması fikrini destekleriz"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini desteklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 00:41 Güncelleme:
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        "Türkiye'de toplantı yapılması fikrini destekleriz"

        Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'ndeki ikili görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktardı.

        Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı (Erdoğan) böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman dile getirdik. Dolayısıyla böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse, barış getirebilir."

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        İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna Parlamentosunda onaylandığını hatırlatan Zelenskiy, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz ve çok iyi sonuçlarımız var." dedi.

        Zelenskiy, görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini, bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti.

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        #türkiye
        #Ukrayna
        #rusya
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