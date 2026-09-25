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        Haberler Dünya Türkiye'den Kazakistan'a taziye mesajı

        Türkiye'den Kazakistan'a taziye mesajı

        Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında elim olay sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Türkiye'den Kazakistan'a taziye mesajı
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        Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatta yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre, açıklamada, "Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında icra ettiği askeri tatbikat sırasında bugün yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

        KAZAKİSTAN'DA ASKERİ TATBİKATTA CAN KAYIPLARI

        Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtilmişti.

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        Olayda 12 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp 4 askere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili birimlerin bölgeye sevk edildiği bildirilmişti.

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        #türkiye
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        #kazakistan
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