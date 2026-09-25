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        Haberler Dünya Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler

        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda temsilcinin salonu terk ettiği konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den peş peşe tepki geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:23 Güncelleme:
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        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs'tan Ege'ye, Suriye'den Filistin'e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur." değerlendirmesinde bulundu.

        Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

        Paylaşımında, "BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

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        "Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez. Kıbrıs'tan Ege'ye, Suriye'den Filistin'e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hak ettiği cevapları vermeye devam edecektir."

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        DURAN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez." ifadelerini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, şunları kaydetti:

        "Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

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        ALA: TÜRKİYE OLARAK HAKİKATI DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

        Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

        Efkan Ala, şunları kaydetti:

        "Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz."

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        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
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