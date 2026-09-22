Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı
Giriş: 22 Eylül 2026 - 06:47 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.
Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ