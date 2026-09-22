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        Haberler Dünya Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

        Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 06:47 Güncelleme:
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        Fidan, 3 ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

        Dışişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Fidan'ın New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldığı belirtildi.

        Bakan Fidan'ın ayrıca BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldığı aktarıldı.

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        #Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
        #mısır
        #Pakistan
        #suudi arabistan
        #haberler
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