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        Haberler Dünya Türkiye ve 3 ülkeden Husilere kınama

        Türkiye ve 3 ülkeden Husilere kınama

        Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınayarak ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Türkiye ve 3 ülkeden Husilere kınama

        Dışişleri Bakanlığınca Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na ilişkin yayımlanan ortak açıklamaya göre Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bir araya geldi.

        Toplantı, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağladı.

        Bakanlar, Orta Doğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla 4 ülke arasındaki istişare ve eş güdümün sürdürülmesinin önemini teyit etti.

        Bölgede devam eden gerilim ve ihtilaflardan duydukları derin endişeyi ifade eden bakanlar, diyalog ve diplomasinin, kalıcı çözüme ulaşılmasının yegane yolu olduğunu vurgulayarak bu çerçevede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla "İslamabad Mutabakatı"na riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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        4 ülke Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı

        Bakanlar, Yemen'deki Husilerin son dönemdeki saldırıları da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırıları şiddetle kınayarak Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteklerini yineledi.

        Suudi Arabistan'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca kendisini, topraklarını ve halkını korumaya yönelik meşru müdafaa hakkını teyit eden bakanlar, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin ve serbestisinin korunmasının da önemini vurguladı.

        Bakanlar, Yemen'in meşru hükümeti ve Yemen Başkanlık Konseyi’nin, siyasi bir süreç ve muhtelif tarafların katılacağı kapsayıcı bir Yemenliler arası diyalog yoluyla Yemen'de güvenlik, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabalarına sarsılmaz desteklerini yineledi.

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        Filistin meselesinin Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi önemini yeniden teyit eden bakanlar, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları doğrultusunda, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, sürdürülebilir ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurma ve devredilemez niteliğe sahip kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere, Filistin halkının meşru haklarına desteklerini yineledi.

        "Sudan'da birliği zayıflatan paralel oluşumlar reddedilmeli"

        Bakanlar, Sudan'ın egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteklerini teyit ederek meşru ulusal kurumlarının korunmasının ve Sudan’ın egemenliğini, birliğini zayıflatan paralel oluşumların reddedilmesinin önemini vurguladı.

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        Sudan topraklarına yönelik yasa dışı silah, paralı asker ve yabancı savaşçı akışının durdurulmasının gerekliliğinin altını çizen bakanlar, kolektif güvenliğin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili yakın eş güdümü sürdürme ve istişarelere devam etme hususunda mutabık kaldı.

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        #türkiye
        #Husiler
        #kınama
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