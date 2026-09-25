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        Haberler Dünya Ukrayna'ya Patriot füzeleri konusunda olumlu haber

        Ukrayna'ya Patriot füzeleri konusunda olumlu haber

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için gereken lisansın Ukrayna'ya verilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu karar aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        "Ukrayna Patriot füzelerinin üretimi için lisans alacak"

        Ukrayna basınına göre, Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta son günlerde gerçekleştirdiği görüşmeleri gazetecilere değerlendirdi ve Trump ile yaptığı görüşmenin bazı ayrıntıları hakkında konuştu.

        Balistik füze saldırılarının önlenmesi amacıyla ABD'den Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için daha önce lisans talep ettiklerini anımsatan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.

        Zelenskiy, "Belirli anlaşmalar var. Başkan Trump benimle yaptığı son görüşmede nihai kararı verdiğini vurguladı. Ukrayna, Patriot füzelerinin üretimi için lisans alacak." ifadelerini kullandı.

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        Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönündeki çabaları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ABD tarafının kendilerine Rusya ile üçlü teknik toplantı yapılmasını önerdiğini kaydederek, "Tarih konusunda ABD'den öneriler bekliyoruz. Yer konusunda ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) önerdi." diye konuştu.

        ABD'li yetkililerin Rusya tarafıyla görüşerek Kiev'in önerilerini Moskova'ya aktaracağını belirten Zelenskiy, 10 gün sonra konuyla ilgili ABD ile tekrar görüşme yapacaklarını bildirdi.

        Zelenskiy, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu kaydederek, Rusya'dan henüz bu konuda yanıt almadıklarını söyledi.

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        Cephe hattındaki gelişmeler

        Volodimir Zelenskiy, savaş kapsamında cephe hattındaki son gelişmeler hakkında da konuştu.

        Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesindeki Liman ilçesi yönünde başlattığı karşı saldırıya değinen Zelenskiy, "Operasyon tamamlanana kadar ne söyleyeceğime çok dikkat edeceğim. Askerlerimize teşekkür etmek istiyorum, orada olumlu gelişmeler var. Liman ve ötesi yönünde olumlu haberler var. Bir sonraki stratejik hedef ne midir? Öncelikle şu stratejik hedefimiiz gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

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        #ABD
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