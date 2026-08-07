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        Haberler Dünya Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı

        Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı

        Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketi ile muhalefet, diyalog sürecinin yöntemi, çalışma aşamaları ve müzakerelerde ele alınacak gündem maddelerinin belirlenmesi konusunda mutabakata vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 06:18 Güncelleme:
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        Venezuela'da iktidar partisi ile muhalefet mutabık kaldı

        Ulusal basında çıkan habere göre, Chavista hareketinin baş müzakerecisi ve Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodrİguez ile muhalefet heyetinin lideri Dinorah Figuera, diyalog süreci kapsamında başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü'nde ilk kez yüz yüze görüştü.

        Taraflar, diyalog sürecinin yöntemi, çalışma aşamaları ve müzakere gündemi üzerinde anlaşarak, ilk tur görüşmelerin 12 Ağustos'a kadar sürdürülmesini kararlaştırdı.

        Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, tarafların ulusal egemenliğe saygı, iyi niyetli müzakere, Venezuela'nın çıkarlarının gözetilmesi, siyasi, barışçıl, demokratik ve anayasal çözüm ile karşılıklı saygı ve eşitlik ilkeleri üzerinde mutabakata vardığı belirtildi.

        Bildiride, tarafların taahhütlere bağlı kalınması, insani ve siyasi hakların korunması ile görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması konusunda da mutabakata vardığı ifade edildi.

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        Eski milletvekili Dinorah Figuera, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, diyalog sürecinin Venezuelalıların ihtiyaçlarına cevap verecek ve "özgürlük, uzlaşma ve kalkınma dolu bir geleceğin" önünü açacak somut sonuçlar doğurmasını umut ettiklerini belirtti.

        Venezuela'nın en büyük muhalefet koalisyonu Demokratik Üniter Platform (PUD) da müzakerelerde "gerçek ilerleme" çağrısında bulundu.

        PUD, açıklamasında, siyasi baskıların sona ermesi, sürgündeki Venezuelalıların ülkeye dönüşü ve sivil ile siyasi hakların yeniden tesis edilmesinin "gerçek bir ulusal yeniden yapılanma" için vazgeçilmez olduğunu belirterek, bunun ancak "meşru ve etkin kurumlarla" mümkün olacağını vurguladı.

        PUD'nin önde gelen isimleri Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez diyalog sürecine katılmazken, koalisyonu oluşturan bazı partiler, Chavista hareketi adına AN Başkanı Rodriguez ile muhalefet adına eski milletvekili Figuera arasında yürütülen görüşmelere destek veriyor.

        ABD, SÜRECE DESTEK VERİYOR

        Öte yandan basına göre, ABD, Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketi ile bir muhalefet grubu arasında başlayan diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını kaydederek, süreci ülkede uzlaşma ve demokratik geçiş için "eşsiz bir fırsat" olarak nitelendirdi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Venezuela'nın istikrara kavuşması, ekonomik toparlanması ve demokratik geçişini öngören üç aşamalı plan kapsamında yürütülen bu süreci desteklemeye kararlı olduklarını bildirdi.

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