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        Haberler Dünya Vladimir Putin: Yanıtımız daha güçlü olacak

        Vladimir Putin: Yanıtımız daha güçlü olacak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarına dair yaptığı açıklamada, "Her zaman misilleme yapacağız. Saldırılara misliyle yanıt vereceğiz. Ancak yanıtımız daha güçlü olacak. Düşman bunu artık hissediyor ve gelecekte daha fazla hissedecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Putin: Yanıtımız daha güçlü olacak

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına güçlü yanıt vereceklerini belirterek, "Her zaman misilleme yapacağız." dedi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Halk Cephesi Hareketinin başkent Moskova'da düzenlediği programa ve sergiye katıldı.

        Putin, burada yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya ile mücadele ettiğini, ancak ülke ekonomisini geliştirmeye ve Rus ordusunu yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

        Ukrayna ordusunun, Rusya'daki petrol rafineri ve depolarına yönelik saldırılarına değinen Putin, "Rusya’nın enerji sektörünün temeli sağlam ve çok güçlü. Onlar (Ukraynalılar), bize petrol ürünleriyle ilgili bazı sorunlar yaratıyor. Durumun zamanla düzeleceğini düşünüyorum." dedi.

        Başkan Putin, söz konusu saldırılara sert yanıt vereceklerini belirterek, "Her zaman misilleme yapacağız. Saldırılara misliyle yanıt vereceğiz. Ancak yanıtımız daha güçlü olacak. Düşman bunu artık hissediyor ve gelecekte daha fazla hissedecek." ifadelerini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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