Washington’dan dijital terör ağı iddiası: Antifa’dan Devrim Muhafızları’na uzanan hat

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Autistici/Inventati” olarak bilinen A/I Collective’i aşırı sol eğilimli uluslararası bir teknoloji kolektifi olarak tanımladı. Rubio’ya göre ağın sunduğu hizmetler, ABD’de ve dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren en aktif ve şiddet yanlısı Antifa hücreleri tarafından kullanılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı memorandumuna göre A/I Collective; e-posta, şifreli mesajlaşma, internet sitesi barındırma, video konferans, güvenli yayın ve kullanıcıların kimliklerini gizlemelerine yardımcı olan anonimlik araçları sağlıyor.

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Bakanlık, bu teknolojik altyapının faaliyetlerin organize edilmesi, yeni üyelerin kazanılması, örgüt içi iletişimin sürdürülmesi, propaganda yapılması, hedefler ve taktikler hakkında bilgi paylaşılması ve saldırıların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Memoranduma göre bütün bunlar gerçekleştirilirken kullanıcıların yüksek düzeyde gizliliklerini korumaları da mümkün hale geliyor.

Washington bu gerekçelerle A/I Collective’i “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” statüsüne aldı. Karar, ABD vatandaşları ve Amerikan finans kuruluşlarının söz konusu yapıyla işlem yapmasını yasaklarken, ABD’nin yetki alanına giren varlıklarının da dondurulmasını öngörüyor.

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PORTLAND’DAKİ “ROSE CITY ANTIFA” DOSYASI

Memorandumda, Oregon eyaletinin Portland kentinde faaliyet gösteren “Rose City Antifa”, İtalya merkezli ağın araç ve hizmetlerini kullanan Amerikan gruplarından biri olarak gösterildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, grubun bu araçlardan şiddet eylemlerini organize etmek ve teşvik etmek amacıyla yararlandığını iddia etti. Belgede verilen örneklerden biri, ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimine ait helikopterlere karşı lazer kullanılmasına yönelik yayımlanan çağrı oldu.

Bakanlığın açıklamasına göre bu çağrıya karşılık veren bir kişi daha sonra Gümrük ve Sınır Koruma’ya ait bir helikoptere lazer doğrulttuğunu kabul ederek suçunu itiraf etti. Olay nedeniyle helikopter için planlanan iniş operasyonunun iptal edilmek zorunda kaldığı belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rose City Antifa’yı, A/I Collective’in hizmetlerini kullanarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza personeline ilişkin kişisel bilgileri yayımlamak ve söz konusu görevlilerin evlerinde ya da kamuya açık alanlarda hedef alınması çağrısında bulunmakla suçladı.

WASHINGTON’IN İDDİASI: HAMAS, DEVRİM MUHAFIZLARI VE HİZBULLAH’A UZANAN HAT

Memorandumun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise A/I Collective’in altyapısının ABD dışındaki örgütlerle bağlantılı kullanımına ilişkin iddialar oldu.

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Belgeye göre bir medya kuruluşu, A/I Collective araçlarını Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin yanı sıra Hamas, İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve Washington tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan diğer yapılar lehine bilgi ve içerik yayımlamak amacıyla kullanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kolektifin dijital altyapısının ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan yapıların açıklamalarını ve eylem çağrılarını yayımlamak için de kullanıldığını öne sürdü.

TRUMP YÖNETİMİNİN AŞIRI SOLA YÖNELİK YENİ HAMLESİ

Washington’ın A/I Collective’e yönelik kararı, Donald Trump yönetiminin aşırı sol gruplara karşı sertleşen politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, 2025 yılında Antifa’yı “yerli terör örgütü” olarak tanımladığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı memorandumunda “Jane’s Revenge” adlı grubun da aynı dijital ağın hizmetlerini kullanarak şiddet eylemlerinin sorumluluğunu üstlenen açıklamalar yayımladığı ve benzer saldırıları teşvik ettiği öne sürüldü.

Bakanlığa göre Jane’s Revenge, 2022 yılında Wisconsin’de bir gebelik kriz merkezinin kundaklanmasının sorumluluğunu üstlendi. Grubun bazı üyeleri daha sonra kürtaj karşıtı gruplara yönelik tehdit, şiddet ve yıldırma yöntemleri kullanmak amacıyla komplo kurmak suçlamasıyla federal düzeyde yargılandı.

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ATLANTA’DAN AVRUPA’YA UZANAN İDDİALAR

Memorandumda ayrıca Atlanta’daki aşırı sol grupların, kolluk kuvvetleri için kurulması planlanan bir eğitim merkezinin inşasını engellemeye yönelik faaliyetlerinde A/I Collective hizmetlerinden yararlandıkları ileri sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre ağın kullanımı Amerikan sınırlarıyla da sınırlı kalmadı. Fransa, İtalya, Almanya ve Hollanda’daki aşırılık yanlısı kişilerin, demiryolu sistemlerini hedef alan saldırıların sorumluluğunu üstlenmek ve yangın çıkarmaya yarayan araçların hazırlanmasına ilişkin talimatlar yayımlamak için A/I Collective hizmetlerini kullandıkları iddia edildi.

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Belgede anarşist grupların da Transalpine petrol boru hattıyla bağlantılı altyapıya yönelik saldırılarda kolektifin hizmetlerinden yararlandığı öne sürüldü. Alman “Vulkangruppe” grubunun ise aynı dijital altyapıyı kritik tesislere yönelik saldırılarda kullandığı iddia edildi.

RUBIO: “AŞIRILIKÇILARA SIĞINAK YOK”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın yeni yaklaşımını sert ifadelerle savundu. Rubio, “Medeniyetimize karşı savaş yürüten aşırılıkçılar için hiçbir sığınak olmayacak” diyerek ABD’nin terörle mücadelede sahip olduğu “bütün araçları ve yetkileri” kullanacağını söyledi.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Washington’ın yalnızca eylemleri gerçekleştiren grupları değil, onların faaliyetlerini mümkün kılan yapıları da ekonomik araçlarla hedef alacağını belirtti. Bessent, ABD’nin aşırılık yanlılarına ve faaliyetlerine imkan sağlayan kişi ve kuruluşlara karşı ekonomik gücünü kullanacağını vurgulayarak, “Siyasi terörün toplumumuzda yeri yok” ifadelerini kullandı.