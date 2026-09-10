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        Haberler Dünya Amerika WSJ: Danışmanları Trump’ı İran'la yaşanan askeri gerilimin görev süresinin sonuna dek sürebileceği konusunda uyardı

        WSJ: Danışmanları Trump’ı İran'la yaşanan askeri gerilimin görev süresinin sonuna dek sürebileceği konusunda uyardı

        Beyaz Saray yönetiminin üst düzey isimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'la yaşanan askeri gerilimin görev süresinin sonuna dek devam edebileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 03:40 Güncelleme:
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        WSJ: Danışmanları Trump'ı uyardı

        ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; Beyaz Saray’daki üst düzey isimlerin, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran'la yaşanan askeri gerilimin görev süresinin sonuna dek devam edebileceği konusunda uyardığı bildirildi. Aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bulunduğu kurmayların, İran’ın Washington yönetiminin uyguladığı askeri ve ekonomik baskıya direnmeyi sürdürebileceğini, bu durumun da çatışmaları başkanlık devir teslim tarihi olan Ocak 2029'un ötesine taşıyabileceğini Trump’a ilettikleri aktarıldı.

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        "NE YAPACAĞINI YALNIZCA BAŞKAN BİLİR"

        Gazeteye açıklamada bulunan bir Beyaz Saray sözcüsü ise iddialara ilişkin kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkan Trump, İran’ın askeri kapasitesini yok etti. Dünya tarihindeki en güçlü deniz ablukası ve ezici yaptırımlarla bu ülkenin zaten felç olmuş ekonomisinden geriye kalanları da çökertiyor. Ne yapacağını ve ne zaman yapacağını yalnızca Başkan Trump bilir" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran gerilimine ilişkin yaptığı son açıklamada savaşın ülkesinde kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona erebileceğine işaret ederek, "İran ile müzakere düşünmüyoruz. Bir müzakere gerçekleşebilir, ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Bu savaş, seçimlerimizden hemen sonra sona erecek" ifadelerini kullanmıştı.

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        #trump
        #ABD
        #iran
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