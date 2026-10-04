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        Haberler Dünya Yemen'de askeri operasyon başlatıldı

        Yemen'de askeri operasyon başlatıldı

        Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 18:06 Güncelleme:
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        Yemen'de askeri operasyon başlatıldı

        Alimi, devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etti.

        Silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere, ülke "terörist" milislerin elinden kurtarılana kadar kendilerine verilen görevleri yerine getirme talimatı verdiklerini kaydeden Alimi, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu, devletin kurumların tekrar meşru otoriteye geçmesi, geçmişte yapılan hataların telafisi ve halkın iradesi ve siyasi geleceğinin silah zoruyla gasp edilmemesi için verdiği bir mücadeledir."

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        Alimi, Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halka "Bu operasyonların hedefi siz değilsiniz. Aksine, güvenliğiniz, haklarınız ve onurunuz bu operasyonların başlıca sebebidir. Milislerin ikmal güzergahlarından, askeri noktalardan uzak durun." çağrısı yaptı.

        HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRI

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerinin füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

        Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 12 saatte Yemen'de kontrollerindeki başkent Sana ile El-Cevf, Taiz, Hacce ve Sada kentlerine 50 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

        Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den beri Yemen'e düzenlediği hava saldırısı sayısının 1460'a ulaştığını öne süren Seri, buna karşılık Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırılarını sürdürdüğünü ekledi.

        Ulusal petrol şirketi Aramco'nun başkent Riyad'daki ve Hureys bölgesindeki tesislerini füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyuran Seri, söz konusu noktaların isabet aldığını ve yangın çıktığını öne sürdü.

        Seri, Husilerin, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef almayı sürdüreceğini kaydetti.

        Husiler, dün akşam yaptıkları açıklamada da Riyad'da Aramco'yu balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

        Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

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