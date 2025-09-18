Habertürk
        Haberler Magazin Dünyaca ünlü isimler Filistin için ortak mesaj yayımladı

        Aralarında; Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü, Filistin'e destek çağrısı yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 09:21 Güncelleme: 18.09.2025 - 09:37
        Filistin için ortak mesaj yayımlandı
        İngiltere’nin başkenti Londra, Gazze için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaparken, 'Together for Palestine' (Filistin için Birlikte) adlı konser öncesinde dünyaca ünlü birçok isim, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu.

        ABD'li şarkıcı Billie Eilish, 'Peaky Blinders' ve 'Oppenheimer' dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, 'Joker' karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer aldı.

        "FİLİSTİN HALKI ADINA GERÇEĞİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

        Billie Eilish ve kardeşi Finneas Eilish, 'Filistin için birlikte' ifadelerini kullandı. İskoç oyuncu Brian Cox, videodaki mesajında; "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD’li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin; "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güce karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

        Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen; "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Michael Wayne Rosen
        Michael Wayne Rosen

        "ÖLDÜRÜLMELERİNİ DURDURUN"

        İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Steve Coogan ise "Her şey olup bittikten sonra değil, şimdi konuşmak önemli. Tam olarak şu an, olurken. Hükümetinize baskı yapın, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" şeklinde konuştu.

        Steve Coogan
        Steve Coogan

        Videoda yer alan isimler ekrana gelme sırasıyla; Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Natasha Rothwell, Michael Wayne Rosen, Sharon Horgan, Steve Coogan, Penélope Cruz, Benedict Wong, India Amarteifio, Annie Mac, Nan Goldin, Peter Gabriel, Javier Bardem, Billie Eilish, Finneas, Denise Gough, Ben Howard, Harriet Walter, Rupi Kaur, Max Porter, Caitrona Balfe, Chris O’Dowd, Brian Cox, Dawn O’Porter, Malala Yousafzai, Indya Moore, Nikita Gill, Luis Tosar, Residente, Carlos Bardem, Tamar Novas ve Tahar Rahim oldu.

        'Together for Palestine' konserinden elde edilen gelirin, Filistinli insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı duyuruldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #billie eilish
        #cillian murphy
        #Joaquin Phoenix
        #Javier Bardem
        #Filistin
