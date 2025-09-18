Dünyaca ünlü isimler Filistin için ortak mesaj yayımladı

İngiltere’nin başkenti Londra, Gazze için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaparken, 'Together for Palestine' (Filistin için Birlikte) adlı konser öncesinde dünyaca ünlü birçok isim, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu.

ABD'li şarkıcı Billie Eilish, 'Peaky Blinders' ve 'Oppenheimer' dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, 'Joker' karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer aldı.

"FİLİSTİN HALKI ADINA GERÇEĞİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

Billie Eilish ve kardeşi Finneas Eilish, 'Filistin için birlikte' ifadelerini kullandı. İskoç oyuncu Brian Cox, videodaki mesajında; "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD’li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin; "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güce karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen; "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.