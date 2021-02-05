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Dünyada 11, Türkiye'de 2. üreme alanı Yumurtalık Koyu'nda tespit edildi

Nesli yok olma tehdidi altında olan ve korumaya alınan kum köpek balığının yeni üreme alanı Yumurtalık Koyu'nda tespit edildi

Dünyada 11, Türkiye'de 2. üreme alanı Yumurtalık Koyu'nda tespit edildi
AA

Nesli yok olma tehdidi altında olan ve korumaya alınan kum köpek balığının dünyada 11, Türkiye'de 2'inci üreme alanı Yumurtalık Koyu'nda tespit edildi.

AA'nın haberine göre Fırat Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi'nin, 2017 yılında Türkiye'de kum köpek balığının yeni üreme alanının tespit edilmesi kapsamında başlattığı çalışma 2020'de sonuçlandı.

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Başusta ve Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt'in kontrolünde yapılan çalışmalarda Adana'nın Yumurtalık Koyu'nda kum köpek balığının dünyada 11, Türkiye'de 2'inci üreme alanı belirlendi.

Başusta, yaptığı açıklamada, kum köpek balıklarının dünyada nesli yok olma tehdidi altında olan balık türlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2018'de kum köpek balıklarının avlanmasının yasaklandığının belirten Başusta, "Dünyada bu güne kadar 10 bölgede kum köpek balığının üreme alanı tespit edilmişti. Akdeniz'de de Gökova Boncuk Koyu ve Güney Tunus'taki Gabes Körfezi bu balıkların üreme bölgeleri arasında yer alıyor" dedi.

Nuri Başusta, Adana'nın Yumurtalık Koyu'nda bu konuyla ilgili 2017'de çalışma başlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Balıkçılar tarafından kazara yakalanan bu balıklarla ilgili inceleme yaptık. Bir türün bir bölgede üreme alanı olabilmesi için belli kriterleri olması lazım. Yumurtalık'ta da bu kriterlerin olup olmadığına baktık. Yumurtalık'ta 4 dişi, 4 erkek olmak üzere 8 ölü yavru kum köpek balığı bulunmuştu. Onları da araştırmalarımızla birleştirdik. Ölü bulduğumuz kum köpek balıklarının insanlardaki gibi kordon bağlantısı var. Bu kordon yara izlerini inceledik ve ne zaman doğduklarını tespit ettik. Yumurtalık Koyu'nda yaptığımız araştırmalar sonucunda bu bölgenin kum köpek balığının üreme alanı olduğunu tespit ettik. Bu tespitimiz kum köpek balığının neslinin devamı açısından çok önemli bir gelişme."

"TÜRKİYE'NİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kum köpek balığının yeni üreme alanı tespit edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Başusta, "Akdeniz'de 2 ülkede üreme alanları vardı. Bunlardan biri de bizim ülkemizdeydi. Kum köpek balığının yeni üreme alanının ülkemizde tespit edilmesi, Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli" ifadeleri kullandı.

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