Dünyanın dört bir yanından: Penguenlere ev sahipliği yapandan yeşil kumları olana kadar 10 ilginç plaj!

Plajlar denilince akla genellikle ince kumlar ve masmavi denizler gelir. Ancak dünya üzerinde, alışılmışın dışında pek çok plaj bulunuyor. Bu plajlardan bazıları siyah kumları ve buzul parçalarıyla ünlüyken bazıları ise fosil parçalarıyla ünlüdür. Haberimizde dünyanın dört bir yanındaki ilginç özelliklere sahip plajları sizin için derledik. İşte, yeşil kumlu plajdan bowling topu plajına kadar daha önce görmemiş olabileceğiniz bazı plajlar...