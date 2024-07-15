Dünyanın dört bir yanından: Penguenlere ev sahipliği yapandan yeşil kumları olana kadar 10 ilginç plaj!
Gözlerinizi kapatıp bir plaj hayal ettiğinizde aklınızda sarıya yakın renkte kumları olan ve berrak bir suyu olan plajlar mı geliyor? Peki ya aklınıza hiç siyah kumlu, buzul parçalarından oluşan veya penguenlere ev sahipliği yapan ilginç plajların olduğu gelir miydi? Dünya çapında, bir dizi tuhaf plaj var. İşte, sizin için renkli kumlu yerlerden gizemli kaya oluşumlarına kadar 10 ilginç plaj!
Plajlar denilince akla genellikle ince kumlar ve masmavi denizler gelir. Ancak dünya üzerinde, alışılmışın dışında pek çok plaj bulunuyor. Bu plajlardan bazıları siyah kumları ve buzul parçalarıyla ünlüyken bazıları ise fosil parçalarıyla ünlüdür. Haberimizde dünyanın dört bir yanındaki ilginç özelliklere sahip plajları sizin için derledik. İşte, yeşil kumlu plajdan bowling topu plajına kadar daha önce görmemiş olabileceğiniz bazı plajlar...
1. İZLANDA: JOKULSARLON PLAJI
İzlanda'da bol miktarda buz vardır ve Jökulsárlón plajı da çakıllı kıyılarında buz parçaları barındırır. Jökulsárlón lagünü, her gün yanındaki Vatnajökull buzulundan kopan buzdağlarıyla dolar, yani gün boyunca bu buz parçaları okyanusa doğru sürüklenir ve bazen lagünün çıkışındaki plaja vurur.
Jökulsárlón aynı zamanda Diamond beach (Elmas plajı) olarak da bilinir çünkü siyah kumlu plajı, güneş ışığı doğru açıyla vurduğunda parlayan her türlü şekil ve boyutta buz parçalarıyla süslüdür. Ayrıca büyük yırtıcı deniz kuşları olan skualar, Jökulsárlón'a yuva yaparken görülebilirler. Bu dondurucu sularda yüzülmüyor, bunun yerine mayıs ile kasım ortası arasında bir tekne turuna katılmak mümkündür.
2. CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA: KAYALIKLAR PLAJI
Kayalıklar plajı, Cape Town'ın banliyölerinde yer alan ve Table Mountain Ulusal Parkı'nın bir parçası olan korunaklı bir plajdır. Bu plaj, büyük granit kayalardan adını alır ve binlerce yıl süren erozyonla aşınmış bu kayalarla bilinir. Plajın ilginç yanı burada yaşayan Afrika penguenleridir. Tahta kaldırımlardan penguenleri izleyebilirsiniz ancak üreme alanlarından uzak durmanız gerekir çünkü penguenlerin keskin gagaları vardır ve ısırabilirler. Ayrıca Afrika penguenlerinin nesli tehlikede olduğu için plaj koruma altına alınmıştır.
3. İNGİLTERE: JURASSIC KIYI
İngiltere'deki Jurassic kıyı 185 milyon yıllık dünya tarihinin sergilendiği, engebeli kayalıkları ve koyları ile ünlü bir yerdir. Buraya jeologlar ve fosil avcıları, fosil örnekleri bulmak için dünyanın dört bir yanından gelirler. Sürekli erozyon nedeniyle fosiller ortaya çıkar ve ziyaretçiler, rehber eşliğinde fosil yürüyüşlerine katılabilirler.
4. AVUSTRALYA: DENİZ KABUĞU PLAJI
Batı Avustralya'daki bu plajın her yerinde midye kabukları var ve bu kabukların yüzeyden 10 metre kadar derine indiğine inanılıyor. Buradaki inanılmaz miktardaki kabuk, plajın yakınlarındaki tuzlu sularda gelişen yerel midye istiridyelerinden kaynaklanıyor.
5. PORTEKİZ: BENAGİL DENİZ MAĞARASI
Portekiz'in Algarve kıyısı, Benagil köyü yakınlarında oluşan bu plaj, iç kısmını aydınlatan küçük bir tavan penceresine sahip bir deniz mağarasının içinde bulunur. Bu plaja ulaşmak için insanlar ya tekne turu yapar ya da deniz girişlerine kadar kürek sörfü yaparlar.
6. AMERİKA: CAM PLAJ
Cam Plaj, MacKerricher Eyalet Parkı'nın hemen aşağısında yer alıyor. Bu plaj, doğal yollarla değil, yıllar boyunca sahile atılan cam çöplerinin zamanla aşınarak yumuşaması sonucu oluşuyor. Şehir dışında bulunan bu plaj, 1960'ların sonlarında çöp dökümünün durmasının ardından deniz tarafından güzelleştirilmiş. Ancak burada yüzmek ve plajdaki cam parçalarını almak yasaktır.
7. ENDONEZYA: PEMBE KUM PLAJI
Komodo Adası'nın açıklarında küçük bir ıssız adada, Komodo Milli Parkı içinde yer alan bu plaj, rengini kuma karışmış küçük kırmızı mercan taneciklerine borçludur. İlginç bir şekilde, Bahamalar'da ve Yunanistan'daki Girit'te olanlar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında pembe kumlu birkaç plaj bulunmaktadır.
8. HAWAII, AMERİKA: YEŞİL KUM PLAJI
Hawaii adanın en güney noktasına yakın bir yerde bulunan Papakolea plajı, Yeşil Kum plajı olarak anılır. Plaj, belirgin tonunu lavın yaygın bir bileşeni olan ve lav soğuduğunda oluşan kristal mineral olivinden alır. Dünyada yeşil kuma sahip sadece 4 plajdan biridir.
9. AVUSTRALYA: HYAMS PLAJI
Avustralya, beyaz kumlara sahip birçok plaja ev sahipliği yapar ancak Hyams plajı bu konuda dünya rekoru kıran tek plajdır. Yeni Güney Galler'deki Jervis koyu kıyısındaki bu plaj, 2005 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından en beyaz kuma sahip plaj ilan edilmişti. Kum, saf kuvarstan oluşur.
10. KALİFORNİYA, AMERİKA: BOWLİNG TOPU PLAJI
Kaliforniya'nın Mendocino Sahili'ndeki Bowling topu plajı adını buradaki tortul kayalardan alır. Bu kum taşından oluşan küreler yaklaşık 60 santimetre çapındadır ve bowling topları gibi sıralıdır. Ayrıca bu plaja dair anlatılan bir efsaneye göre, bir gece bir şalopa (küçük yelkenli gemi) Schooner Gulch'ta görülmüş ancak sabah olduğunda hiçbir izine rastlanmamıştır.
Kaynak: Road Affair, Fodors, Time Out