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Dünyanın en büyük sanat müzesinin 228 yıllık tarihinde bir ilk

Temelleri 13.yüzyıla dayanan ve Fransız Devrimi sırasında dünyanın en büyük sanat müzesi haline dönüşen Paris’teki Louvre Müzesi’ne 228 yıllık tarihinde ilk defa bir kadın başkanlık edecek.

Dünyanın en büyük sanat müzesinin 228 yıllık tarihinde bir ilk
Louvre Müzesi’nin 228 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın yönetici
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Genel

Çarşamba günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, Orsay Müzesi ve Orangerie Müzesi şu anki başkanı olan 54 yaşındaki Laurence des Cars, Avrupa’nın en önemli sanat müzesi olarak bilinen Paris’teki Louvre Müzesi’ne yeni başkan direktörü olarak atandı.

Müzenin eski lideri Jean-Luc Martinez 2013 yılında direktör olmuştu. Bu sene üçüncü adaylığını açıklamasıyla eleştirilerin hedefi olan arkeolog işçi sınıfı kökenliydi.

Martinez’in yerini alan Des Cars Fransız soylu bir yazar ailesinden geliyor. 19. yüzyıl resminde uzman olan Des Cars, kariyerine 1994 yılında Orsay Müzesi’nde küratör olarak başladı.

Orsay’da küratör olan Des Cars, 19. yüzyıl Batı resminde siyah kadın figürlerinin temsilleri üzerine alkışlanan bir 2019 sergisi düzenledi.

Küratörü olduğu Orsay Müzesi, Naziler tarafından yağmalanan bir tabloyu gönüllü olarak iade eden ilk Fransız müzesi olmuştu.

Des Cars’ın görevi devralacağı tarihten itibaren ilk sözü kapanış saati 17.30 olan müzenin saatlerini uzatmak olacak.

Fransız Kültür Bakanlığı, yaptığı açıklamada müzenin yeni direktörü Des Cars’ın öncelikleri arasında "antik sanat ve çağdaş dünya arasında bir diyalog" geliştirmek ve özellikle gençlere özel ilgi göstermek olacak.

Her yıl tüm dünyadan yüzde 75 oranda ziyaret çeken müze de pandemiden ağır hasar aldı.

MACRON ATADI

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Martinez'i kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin özel elçisi olarak atadı. 2015 yılında, Musul, Irak ve Palmira Suriye'deki müzelerin ve sit alanlarının yıkılmasının ardından Martinez, Fransa tarafından G7'ye sunulan terörizm, arkeolojik yağma ve kaçakçılıkla mücadele konulu raporu kaleme aldı.

*CNN

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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