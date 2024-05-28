Dünyanın en büyüleyici 15 antik tapınağı: Göbekli Tepe'den Parthenon'a tarihin tanıkları!

2. GÖBEKLİ TEPE

Geçmişi 11.500 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe, ülkemizin güneydoğusunda yer alır ve dünyanın en eski anıtsal yapılarından biridir. T şeklindeki taş sütunların yüksekliği 5,5 metreye kadar ulaşmaktadır. Yılan, tilki, ceylan, ördek, turna ve domuz gibi vahşi hayvanları tasvir eden oymalar bulunur. Bu alan, yazının icadından çok daha eskilere dayandığından, bu anıtsal binada tam olarak hangi faaliyetlerin gerçekleştiğini belirlemek zordur.