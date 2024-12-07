Dünyanın en gizemli heykelleri! Taş devlerin dünyası Paskalya Adası'nın koruyucuları Moai heykellerinin şaşırtan tarihi!

Heykellerin taşınması ise büyük bir organizasyon gerektiriyordu. En yaygın teoriye göre, heykeller ahu üzerine ulaşana kadar kütükler üzerinde taşındı. Bir diğer teori ise heykellerin halatlarla “yürütülerek” taşındığını savunur. Bu teoriye göre, halatlarla dengede tutulan heykeller yan yana sallanarak ilerletilmiştir.