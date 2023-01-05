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Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

TC Candler sitesi her sene düzenlediği ankette dünya çapındaki "en"leri belirliyor. Şimdi de "2022 Yılının En Güzel Yüzleri"ni açıklayan site, dünya çapında birçok isme yer verdi. Listede 3 Türk güzeli de var.

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  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    1. JASMINE TOOKES

    Model
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    2. NANCY JEWEL MCDONIE

    Şarkıcı
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    3. LISA

    Şarkıcı
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    4. DASHA TARAN

    Model ve influencer

     
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    5. SITALA

    Şarkıcı, dansçı ve model
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    6. IVANA ALAWI

    Oyuncu
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    7. YAEL SHELBIA

    Model ve oyuncu
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    8. MAI OMAR

    Oyuncu ve model
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    9. NANA

    Şarkıcı ve oyuncu
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    10. TZUYU

    Şarkıcı, dansçı ve model
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    33. SILA TÜRKOĞLU

    Oyuncu
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    43. ÖZGE YAĞIZ

    Oyuncu
  • Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

    53. HANDE ERÇEL

    Oyuncu

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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