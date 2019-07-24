Dünyanın En Güzel Kokusu oyuncuları kimler? Dünyanın En Güzel Kokusu konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu bu akşam Star TV ekranlarında saat 23.30'da yayınlanacak.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU OYUNCULARI KİMLER?

Rıza Kocaoğlu - Hakan

Tuba Ünsal - Derya

Burak Altay

Esra Ruşan

Nezih Tuncay

Feriha Eyüpoğlu

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU KONUSU NEDİR?

Hakan evlilik bağının ilişkileri tükettiğine inanan, sürekli partner değiştiren bir şarkı sözü yazarıdır. Derya ise Hakan'ın hem en yakın arkadaşı, hem de zor gün dostudur. Karşılarına kim çıksa ilişki kurmakta zorlanan bu iki kişi bir yandan da çocuk özlemi çekmektedir. Hakan, Derya'ya bir gün evlenip beraber bir çocuk yapmayı teklif eder. Kaidelerine göre kurulmuş bir evlilikle, çocuk sahibi olduktan sonra ise ilişkilerine iki arkadaş olarak devam edeceklerdir. Derya başta tereddüt etse de, sonrasında teklifi kabul eder. Peki her şey planlandığı gibi mi gidecektir.