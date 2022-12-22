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Birgi, 'dünyanın en iyi köyleri' listesine girdi!

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) dünyanın en iyi köylerini duyurdu. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi, 'dünyanın en iyi köyleri' listesine girdi!

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AA
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi, merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından hazırlanan '2022 Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi. Karar Birgi'de sevinçle karşılandı.

     
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    AA'nın haberine göre milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi, Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor.

     
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    YÖRE HALKI SEVİNCİ

    Kırsal mahalle Birgi'de yaşayan 62 yaşındaki Ercüment Urgancı, Birgi'nin burada çekilen dizi ve filmler sayesinde son yıllarda daha çok tanındığını anlattı.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Bölgenin özellikle turizmde hak ettiği değere ulaşması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade eden Urgancı, "Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi doku ortaya çıktı, bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması ise ayrıca bizi sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Mahallede kafe işleten Gülsüm Gök de Birgi'nin her yönüyle çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Birgi'nin BMDTÖ'nün açıkladığı 2022 Dünyanın En İyi Köyleri listesinde yer almayı hak etmesinden duyduğu sevinci dile getiren Gök, şunları kaydetti:
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    "Burası çok güzel bir yer. Meyvesi, insanı, komşuluğu çok güzel. Akşam oldu mu herkes beraber oturuyor. Bir iş oldu mu, herkes beraber gidiyor. Kültürel ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en iyi köyleri arasına seçildi. Onun için çok mutluyuz, çok onurluyum.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Bunu zaten haberlerde duydum, alkışladım yani iyi ki olmuş. Burada üç saat uykuyla kalkabiliyoruz, dinlenebiliyorsunuz, vücudun dinç kalkıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde üç saat uykuyla kalkamazsınız. Bu karar sayesinde Birgi'nin tanınırlığı artacaktır, çünkü bölge çok seviliyor. Bence gelmeliler. Böyle bir tarihi yeri herkesin görmesini bekliyoruz."
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği 2022 Dünyanın En İyi Köyleri listesini 20 Aralık'ta açıkladı.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlenen listede Birgi, dünyadaki 32 köyün bulunduğu listede yer aldı.
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Köylere ödüllerinin 27-28 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı belirtildi.

     
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Listeye giren köyler ise şu şekilde;

    Zell am See, Avusturya
    Wagrain, Avusturya
    Puqueldón, Şili
    Dazhai, Çin
    Jingzhu, Çin
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Choachí, Kolombiya
    Aguarico, Ekvator
    Angochagua, Ekvator
    Choke Mountains Ecovillage, Etiyopya
    Mestia, Gürcistan
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Kfar Kama, İsrail
    Sauris-Zahre, İtalya
    Isola del Giglio, İtalya
    Umm Qais, Ürdün
    Creel, Meksika
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    El Fuerte, Meksika
    Ksar Elkhorbat, Fas
    Moulay Bouzerktoune, Fas
    Lamas, Peru
    Raqchi, Peru
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Castelo Novo, Portekiz
    Pyeongsa-ri, Güney Kore
    Rasinari, Romanya
    AlUla Old Town, Suudi Arabistan
    Bohinj, Slovenya
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

    Rupit, İspanya
    Alquézar, İspanya
    Guadalupe, İspanya
    Murten, İsviçre
    Andermatt, İsviçre
    Birgi, Türkiye
    Thái Hải, Vietnam
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede
  • Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

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