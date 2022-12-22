Dünyanın en iyi köyleri açıklandı... Türkiye'den bir yer listede

"Burası çok güzel bir yer. Meyvesi, insanı, komşuluğu çok güzel. Akşam oldu mu herkes beraber oturuyor. Bir iş oldu mu, herkes beraber gidiyor. Kültürel ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en iyi köyleri arasına seçildi. Onun için çok mutluyuz, çok onurluyum.