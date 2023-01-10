Şener, yörenin tarihiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Birgi 1308 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından fethediliyor ve ondan sonra Aydınoğlu Mehmet Bey Cami inşa ediliyor. Birgi'nin gerek turizm yönüyle, gerek ekonomik yönüyle güçlü olduğu bir dönem beylikler dönemi. İzmir, Aydın ve Manisa o ticari güçlülüğün içinde buradan yönetiliyor. O yönüyle Aydınoğlu Beyliği'nin başkentliğini yaptığı dönemden sonra 1426'ya kadar önemini devam ettirerek koruyor. 1426'da Osmanlı İmparatorluğu'na katılan son beylik.