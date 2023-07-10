Dünyanın en küçük 5 ülkesi

Bu küçük ülkenin sınırları Fransa ile Akdeniz tarafından paylaşılıyor. İtalya'ya olan yakınlığı göz önüne alındığında, Monako halkı hem Fransızca hem de İtalyanca konuşuyor. Küçük ama fazlasıyla kalabalık olan ülke; lüks yaşam ve kumarhaneleriyle bolca ziyaretçi çekiyor.

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VATİKAN

Tıpkı San Marino gibi Vatikan da tamamen İtalya tarafından karayla çevrili. Düzenli bir başkanı, hükümeti ve hatta yerli nüfusu olmadığı için dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha farklı bir düzene sahip. Vatikan, bilindiği üzere Papa tarafından yönetiliyor.

Kaynak: Herald Weekly