Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, Bizans döneminden kalma olduğu öne sürülen Aya Maryeros Yeraltı Manastırı, dünyanın ilk akıl hastanesi olarak kullanılan mekan olarak biliniyor.

İHA'nın haberine göre geçmişte barınma ve ibadet merkezi olarak kullanılan Derinkuyu Yeraltı Şehri ile turizm pastasından pay almaya çalışan ilçede, vatandaşlar etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan manastırın bir an önce onarılıp, turizme kazandırılmasını beklerken aradan geçen zaman zarfında definecilerin adeta uğrak yeri oldu.

Definecilerin tarihi eser ve altın bulabilme umuduyla girdikleri dünyanın ilk akıl hastanesi adeta kaderine terk edildi.

82 yaşındaki Yusuf Işık dünyanın ilk akıl hastanesi olarak bilinen Aya Maryeros Manastırı’nın turizme kazandırılması için defalarca başvuru yaptıklarını ifade ederken son yıllarda da definecilerin burada define aradıklarını söyledi.

Işık, “Burası akıl hastanesiydi. Buraya gelenler merdivenler ile aşağı inerlerdi. Buraya gelenler arasında Ürgüp’ten gelen bir kadın şifa buldu. Sonra burada kurban kestiler. Buranın benim bildiğim kadarıyla 110 yıllık tarihi var. Çok değerli bir yer. Devletimiz buraya onarım yapması gerekir. Ben İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne çok gittim. Geleceğiz buralarda inceleme yapacağız dediler. Ne geldiler ne de baktılar. Bina eriyip gidiyor. Buraya giren defineciler burada define aramışlar bulmuşlar. Defineciler buradan para bulmuşlar. Devletimize rica ediyorum burayı turizme kazandırsınlar” şeklinde konuştu.

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