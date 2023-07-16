'Dur' ihtarına uymayan maganda polise çarptı!

'Dur' ihtarına uymayan magandanın çarptığı polis şehit oldu! İstanbul Kâğıthane'de dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, görevi başındaki polise çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Alp Efe Bekit tüm müdahalelere rağmen şehit oldu

Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

DHA'nın haberine göre polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca `Dur´ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit´e çarptı. REKLAM