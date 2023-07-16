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        'Dur' ihtarına uymayan magandanın çarptığı polis şehit oldu!

        İstanbul Kâğıthane'de dehşete düşüren anlar yaşandı. Olayda 'dur' ihtarına uymayan bir motosikletli, görevi başındaki polise çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Alp Efe Bekit tüm müdahalelere rağmen şehit oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:18
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        'Dur' ihtarına uymayan maganda polise çarptı!
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        Kağıthane'de denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.

        DHA'nın haberine göre polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

        Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca `Dur´ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit´e çarptı.

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        AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

        Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Motosiklet sürücüsü Osman B. ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi´ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

        #haberler
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