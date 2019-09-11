Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Eski başkanlardan Dursun Özbek, alacaklarına ilişkin olarak kulübe haciz gönderdiği yönündeki iddialara kürsüden yanıt verdi.

Eleştirilere de yanıt veren Özbek, ''Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi diyorlar, el insaf! Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan ile konuştuk, bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi. Dursun Özbek, hiçbir zaman haciz işlemine başvurmamıştır. Ancak Dursun Özbek, bu haberler nedeniyle Galatasaray'a haciz uygulatan başkan olarak tarihe geçti. Bu haberi yapan da başkan Mustafa Cengiz'in memleketlisi bir gazeteci. Dursun Özbek'in hangi haciz evrakı varsa çıkıp göstersinler'' dedi.

Galatasaray'a dair diğer konularda da açıklamalar yapan Özbek şunları söyledi:

"Galatasaray Divan üyesi olarak bir önerim var. Galatasaray Divan'ı olarak buradan taa Florya'ya, Riva'ya, Beşiktaş'a, Kadıköy'e, Kayseri'ye uzanacak bir alkış istiyorum. Bu ses, Divan'ın sesidir. Duyan duyacaktır. Yönetimi devretmemizin üzerinden 1.5 yıl geçti. Bu zaman zarfında da buluşma fırsatımız olmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray'ın maddi olarak zor günler yaşayacağını gördüğüm için söz aldım. İsterim ki Galatasaraylılar gerçekleri görsünler. Bizi bekleyen riskleri görmenizi istiyorum. Çünkü siz Galatasaray Divan üyesisiniz"

"RİVA PROJESİNDE TESLİM YAPILAMIYOR"

"Galatasaray'ın bir dünya devi yolunda ilerlediğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın çok sağlam temellerin üzerinde oturması gerekiyor. 114 yıldan beri bu böyleyse bizim de 100 yıl daha ileri devam etmesini sağlamamız gerekiyor. Sayın başkanın da bazen bahsettiği gibi Riva-Florya projesi, kulübün borçlarını sıfırlayacak bir projedir. Satışlar gerçekleşiyor. Endişemiz ne? Yer teslimi yapılamıyor. İhalesi yapıldı, avansları ödendi ama teslim yok"

"Paramız yok sözleri geçerli değildir. Galatasaray için geçerli değildir. Galatasaray tüm projelerini parayla mı yapmıştır? Florya'yı bir gezsinler. Konaklama tesisleri var, başka şeyler var. Rakiplerimizin 3-4 kat büyük tesis yapma imkanı varken Galatasaray'ın niye yok? Burada niyet önemli. Değerli Galatasaraylılar, konuştuklarımı dinliyorum da... Ben sıkıntıyı ifade ettim de yeteri kadar ifade edebildim mi acaba diye kafamda bu soru dolaşıyor. Tam ifade edecek şekilde olamadım. Türkçem müsade etmedi, anlatamıyorum"

MECİDİYEKÖY'DEKİ OTEL PROJESİ: "GEÇERKEN YÜZÜMÜ ÇEVİRİYORUM"

"Mecidiyeköy'deki otel projesi... Şahsi olarak 20 milyon dolar kredi aldım. Bu otelin cephesi kapandı. İnşaatın devam etmesi için Deniz Bank'tan kredi alındı. Her şey hazırdı. Mobilyası falan bile. Burası harekete geçirilmelidir. Sayın başkan buraya 20 aydır bir çivi çakılmadı. Oradan geçerken yüzümü çevirerek geçiyorum. İçeri girmeye cesaret edemedim. Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Başlamış bir proje, bitirmek lazım. Hala Dursun Özbek kefaleti mevcuttur ama sesimi çıkartmıyorum. Çünkü bu bir Galatasaray projesi"

"Galatasaray Futbol Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nün anasıdır. Bugün Galatasaray nereye gidiyor? Spor Kulübü derneği, zaman zaman Galatasaray A.Ş'den destek almıştır. 2016 yılında bu borçlanma 55 milyon TL idi. Şimdi ise 515 milyon TL... 10 misli. Ne yaptık da bu oldu ya? Yeni bir arsa mı aldık, ne yaptık? Ne yapıldığı meçhul. Belki yönetim bir cevap verir"