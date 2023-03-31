Dursun Özbek'in cezası kaldırıldı!

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Tahkim Kurulu, bugün yaptığı karar açıklamalarında Dursun Özbek'e verilen 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklama;

Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek’in PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

- Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu