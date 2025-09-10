Dursun Özbek: O gün bizi tenkit eden rakiplerimiz, bugün yaptıklarımızı kopya ediyor

Galatasaray divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiklerinden itibaren hedefler koyduklarını hatırlatan Özbek, "Bunlardan birincisi finansal yapının düzelmesi ve sürdürebilir hale gelmesiydi. İkincisi tesisleşme. Galatasaray’ın en büyük eksikliklerinden biri tesislerin günümüze uygun olmaması veya hiç olmaması. Üçüncüsü de sportif başarı. Galatasaray, sportif başarıdan hiçbir zaman ödün vermeyen bir kulüp. Sportif başarı her zaman önceliğidir. Arkadaşlarımla beraber büyük emek sarf ettik. Finansal yapılandırmadan çıktık. Yaptığımız faaliyetlerle de temmuz itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü’nün ve bağlı ortaklıkların hiç kimseye borcu yok. O gün itibarıyla faaliyetlerini ve ödemeleri gününde yapmıştır. Elbette Galatasaray’ın ileriye dönük yükümlülükleri var. Her zaman o sene içindeki faaliyetlerle karşılanması gereken yükümlülükler. Yükümlülükleri her sene o dönem içinde karşılamak zorundadır. Bugüne kadar bunu sağladık. Kimseye vergi borcumuz yok. Geçmişten gelen vergi borçlarını temizledik. Sporculara günü geçmiş borcumuz yok. Galatasaray Spor Kulübü’nün geçmiş döneme ait borcu yok sadece yükümlülükleri var. Finansal yapı içinde geçtiğimiz dönemde son derece başarılı sermaye artırımı yaptık. Sermayemizi yaklaşık 13.5 milyar TL'ye yükselttik. Sportif AŞ'deki pozisyonumuza borsa değerleri olarak baktığımız zaman, Galatasaray Spor Kulübü Sportif AŞ 21.2 milyar TL değerle Türkiye'nin en değerli spor kulübüdür. Hiç kimsenin biz değerliyiz demesine gerek yok. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye’nin en değerli spor kulübüdür" diye konuştu.

REKLAM

"FUTBOL TAKIMIMIZA MUHTEMEŞEM BİR TESİS YAPTIK"

Tesisleşmeyle ilgili yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Tesislerimiz eski ya da hiç yok dedik. Tesisleşmeyle ilgili büyük bir hamle yaptık. Bunun birinci ayağını futbolda yaptık. Kemerburgaz’da birinci etabı bitirdik. Süper Lig’de mücadelen eden futbol takımımıza muhteşem bir tesis yaptık. Bunu kıyaslayan yeni transfer ettiğimiz futbolcular çok net ifade ediyor. Barcelona gibi, Manchester City gibi takımlarda oynamış futbolcularımız, bu tesisin Avrupa’da dahi eşinin olmadığını ifade ediyor. İnşaat halinde olduğumuz altyapımız var, Eyüp Belediyesi’ne ruhsat başvurusunu da yapıyoruz. Altyapı tesislerimizi en kısa sürede kulübümüze kazandıracağız" şeklinde konuştu.