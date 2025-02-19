Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübü, sosyal medyadan paylaşılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.