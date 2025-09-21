Dursun Özbek'ten Saran'a tebrik telefonu!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı arayarak tebrik etti.
Giriş: 21.09.2025 - 22:19 Güncelleme: 21.09.2025 - 22:19
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.
