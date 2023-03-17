Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçı öncesi Konya Galatasaraylılar Derneği’ni ziyaret etti. Balkan Dursun Özbek’i Dernek Başkanı Cihat Poçan, Dernek Onursal Başkanı Sıtkı Korkmaz ve taraftarlar karşıladı. Daha sonra derneği gezen Dursun Özbek burada Galatasaraylılar ile bir süre sohbet etti.

"KONYA'NIN KALEMİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Dernek ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Konya’ya geldik. Konyaspor ile bugün bir lig maçımız var. Buradaki derneğimizi ziyaret ettim. Galatasaraylılar ile biraz sohbet ettik, dertleştik. Projelerimizi anlattık onlara. Hepsine teşekkür ediyorum, bize büyük ilgi gösteriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu ilgi giderek büyüyecek. Konya’nın da bizim kalemiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

"JESUS'UN SARF ETTİĞİ SÖZLER HAKKINDA BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU OLMAZ"

Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un maçların sahada kazanılmadığını iddia ettiği açıklamaları üzerine, “Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında, sarf ettiği sözler hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Elbette ki ifade ettiği şeylerle ilgili merciler, ilgili kişiler gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum. Bizim bu konuda yorum yapmamızın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.