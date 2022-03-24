Kan donduran cinayet itirafı 0:00 / 0:00

Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıklarını söylemişti.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya gelmişti.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamadı.

71 yaşındaki Dursun Zehir bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu. Zehir'in kızı ve damadı (aynı zamanda kız kardeşinin oğlu) yaşlı adamın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına başvurdu.

Programın ilerleyen sürecinde Dursun Zehir'in son olarak torunu 22 yaşındaki Kerim Bekar (Dursun Zehir'in kızının oğlu) tarafından görüldüğü, kaybolduktan iki gün sonra ise telefonun son kez Ankara Eryaman'da sinyal verdiği ortaya çıktı.

Kaybolmadan önce Dursun Zehir'i son gören kişi olarak tanıklığına başvurulan torunu Kerim Bekar'ın ifadeleriyle yaşlı adamın kaybıyla ilgili şüphe oklarını üzerine çevirdi. Torun Kerim, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında evden ayrılmasından sonra dedesinin kaybolduğunu düşünüp dışarıya aramaya çıktığını söyledi. Ancak dedesinin kaybolduğu kanaatine nasıl vardığını ise açıklayamadı. Bununla birlikte dedesini aramaya dışarı çıktığını söyleyen 22 yaşındaki gencin dedesini aramak yerine poğaça yemesi ve internet kafeye gitmesi ise soru işaretlerine yol açtı. Verdiği kafa karıştırıcı ifadelere bir de bir gece önce para istediği için dedesi Dursun Zengin ile kavga etmiş olması da eklenince şüpheler torun Kerim üzerinde yoğunlaştı.

İfadeleri sonrası şüphelerin odağı haline gelen Kerim'e sorular yöneltilirken Dursun Zehir'in evinden çıkıp hızlıca sahil yönüne gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından torun Kerim, bu sefer de dedesinin sahil kesimindeki Kız Kalesi Bölgesi'ne gidip intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bu söylemin ardından da Kerim'e dedesinin neden intihar etmiş olabileceği sorusu soruldu ancak cevap alınamadı.

Şüphelerin odaklandığı Kerim'in telefonu incelendiğinde iki arkadaşıyla yoğun konuşmalar tespit edildi. Bu iki isimden biri olan Yasin Şanal'ın Dursun Zehir'in kaybolduğu günün ardından Ankara'ya gitmiş olduğunun tespit edilmesinin ardından, kayıp hadisesindeki sis bulutu dağılmaya başladı. Dursun Zehir'in kaybolduktan sonra telefonunun Ankara Eryaman'da sinyal vermesini şüpheli gören emniyet ekipleri, Kerim'in arkadaşı Yasin'i sorguya aldı.

Sorguya alınan Yasin Şanal ise arkadaşları Kerim'in dedesini, arkadaşı Enes Günyüzlü ile Rize Kız Kalesi mevkiindeki parkta başına taşla vurarak öldürdüklerini itiraf etti. İtiraf sonrası gözaltına alınan Enes Günyüzlü, cinayeti itiraf ederken Yasin'in Dursun Zehir'i öldürdüğünü kendisinin ona yardım ettiğimi, Yasin ise cinayeti kendisinin değil Enes'in işlediğini söyledi.

Bölgede kazı çalışmaları devam ederken Kerim Bekar İstanbul'da gözaltına alındı. Yaşlı adamın neden hunharca öldürüldüğü henüz bilinmezliğini korurken para için cinayet kurban gitmiş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Zanlıların ifadelerinin ortaya çıkmasının ardından merak edilen sorular cevabını bulmuş olacak.