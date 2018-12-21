Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Durul Bazan, "Yılbaşından sonra bir program ile ekranlara dönüyorum. İsmi şimdilik gizli kalsın. Henüz imzalar atılmadı ama ön görüşmede anlaştık. Çok yakında izleyicinin karşısına güzel bir projeyle ile çıkacağız" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ