DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! DUS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından DUS ek yerleştirme sonuçları duyuruldu. Böylelikle Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki DUS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
DUS ek yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan tercih işlemleri 7 Ocak saat 11.15’ten itibaren yapılabilecek. İşte, DUS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar
2025-DUS 2. DÖNEM: EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
24-29 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI