Dusan Alimpijevic, yeni sezondan umutlu!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sıkı çalışarak yeni sezonu en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezonu Beşiktaş GAİN Arena'da açan siyah-beyazlı takımın Sırp başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını anımsatan Alimpijevic, "Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar." diye konuştu.

Takım kimyasının öneminden bahseden Dusan Alimpijevic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla ilişkimin bu kadar iyi olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım."