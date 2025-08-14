Habertürk
        Dusan Alimpijevic, yeni sezondan umutlu! - Basketbol Haberleri

        Dusan Alimpijevic, yeni sezondan umutlu!

        Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 14:02 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:02
        Dusan Alimpijevic, yeni sezondan umutlu!
        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sıkı çalışarak yeni sezonu en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi.

        Yeni sezonu Beşiktaş GAİN Arena'da açan siyah-beyazlı takımın Sırp başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını anımsatan Alimpijevic, "Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar." diye konuştu.

        Takım kimyasının öneminden bahseden Dusan Alimpijevic, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Benim karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla ilişkimin bu kadar iyi olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım."

        Kağıt üzerinde iyi bir takım olduklarını belirten Alimpijevic, "Sıkı bir çalışma ortaya koymalıyız. Türkiye Ligi çok iyi gelişiyor. Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim. Fenerbahçe ve Anadolu Efes dışında ciddi bütçeli takımlar var. Bu sezonun çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Kupası'nda da büyük bütçeli takımlar var. Onların da Avrupa Ligi hayalleri var. Biz de hayali olan takımlar arasındayız. Burada olmaktan mutluyum. Yönetimimizden mutluyum. Yüksek hedeflerimiz var. Takım üç sene önce zor bir konumdan buralara geldi. Önümüzdeki sezonu da en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Alimpijevic, "Sahip olduğumuz taraftarın karakterini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Çok daha iyi bir atmosfer olmasını bekliyorum. Taraftarımızın bize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Bu sezon da aynı özveriyi istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

