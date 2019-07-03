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Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler? Düşmanı Korurken filmi konusu nedir?

ATV ekranlarında bu akşam saat 22.10'da yayınlanacak Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Denzel Washington ve Ryan Reynolds gibi oyuncuların yer aldığı Düşmanı Korurken filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Düşmanı Korurken

Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler? Düşmanı Korurken filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Düşmanı Korurken filmine dair detaylar...

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur. 

Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır... 

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ OYUNCULARI

Düşmanı Korurken filminin başrol oyuncuları arasında Oscar'lı aktör Denzel Washington ve Ryan Reynolds yer alıyor. Filmin yönetmenliğini bu yapım ile sinemada ilk büyük işine imza atan İsveçli Daniel Espinosa üstleniyor.

Denzel Washington Rolü : Tobin Frost
Ryan Reynolds Rolü : Matt Weston
Vera Farmiga Rolü : Catherine Linklater, section director, CIA
Brendan Gleeson Rolü : David Barlow
Sam Shepard Rolü : Harlan Whitford
Rubén Blades Rolü : Carlos Villar
Nora Arnezeder Rolü : Ana Ramos
Robert Patrick Rolü : Daniel Kiefer

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