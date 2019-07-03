Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler? Düşmanı Korurken filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Düşmanı Korurken filmine dair detaylar...

DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ KONUSU

Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur.

Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran "yeni ikili" kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en "güvenli" ve "güvenilir" yere kaçmak zorundadır...