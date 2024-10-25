Dustin Hoffman yeni doğan torunuyla New York sokaklarında dolaştı
Oscar'lı oyuncu Dustin Hoffman, henüz üç haftalık torunu Dusty Hoffman ile ilk kez birlikte görüntülendi
Ünlü Hollywood yıldızı Dustin Hoffman ile eşi Lisa Jo Gottsegen Hoffman, yeni doğan torunları Ryder Dusty Hoffman ile New York sokaklarında görüntülendi. Foffman çifti, oğulları Jacob 'Jake' Edward Hoffman ve eşi Amit Dishon Hoffman ile Manhattan'da bir araya geldi.
87 yaşındaki oyuncu, henüz üç haftalık torunuyla ilk kez görüntülendi.
Amit Dishon Hoffman, daha önce bebeğinin yüzünün yakın çekim fotoğrafını paylaşmıştı.
Dustin Hoffman ile 70 yaşındaki eşinin ayrıca 37 yaşındaki kızları Alexandra Lydia Hoffman'dan da 3 erkek torunu bulunuyor.
Dustin Hoffman ile Lisa Jo Gottsegen Hoffman'ın ayrıca Rebecca Lillian Hoffman (41) adında kızı ve Maxwell Geoffrey Hoffman (40) adında bir oğlu daha bulunuyor.
İki Oscar ödüllü oyuncunun ayrıca oyuncu Anne Byrne ile 1980'de biten 11 yıllık evliliğinden Jenna Byrne (54) adında bir kızı ve Karina Hoffman-Birkhead (58) adında bir üvey kızı var.
44 YILLIK EVLİLİK
Dustin Hoffman ile Lisa Jo Gottsegen Hoffman, 44'üncü evlilik yıl dönümlerini 12 Ekim'de kutladı.
Lisa Hoffman, 1964'te Dustin Hoffman ile tanıştığında 27 yaşındaydı. Dustin Hoffman'ın annesi Lillian, Lisa'nın büyükannesiyle arkadaştı.
TACİZ ÖZRÜ
Dustin Hoffman, 2017'de yaklaşık 30 yıl önce film setinde 17 yaşındaki bir stajyer kızı taciz etmekle suçlanmıştu. Ünlü oyuncu, daha sonra iddia sahibinden özür dileyen bir açıklama yayınlamıştı. Hoffman; "Kadınlara büyük bir saygım var, eğer yaptığım herhangi bir şey onu rahatsız edecek bir konuma soktuysa özür dilerim. Ben aslında böyle biri değilim" demişti.