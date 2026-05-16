        Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihleri ve şartları: 2026 İlk Evim kredisi başvuruları ne zaman, kimler alabilir?

        Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

        İlk kez konut sahibi olmak isteyen kişiler için hazırlanan İlk Evim Konut Kredisi kampanyası yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Düşük faizli konut kredisi desteğiyle dikkat çeken kampanyada %1,20 faiz oranı ve uzun vadeli ödeme imkanı öne çıkarken, başvuru tarihleri ile şartlara ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle dar gelirli ailelere yönelik hazırlanması beklenen proje kapsamında "İlk Evim kredisi ne zaman başlayacak, aylık taksitler ne kadar olacak?" soruları internet kullanıcılarının en çok arattığı konular arasında bulunuyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 12:52 Güncelleme:
        Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında yeni detaylar gündeme gelmeye başladı. Özellikle %1,20 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçeneğiyle dikkat çeken düşük faizli konut kredisi modeli, ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelirli ailelere önemli avantajlar sunmayı hedefliyor. “İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler yararlanabilecek?” soruları yoğun şekilde araştırılırken; gelir kriterleri, kredi üst limiti ve ödeme planına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        Düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI VE TAKSİT İMKANI

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANABİLİR?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

