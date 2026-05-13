        Düşük faizli İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? TOKİ İlk Evim kredisi şartları ne, kimler başvurabilir?

        Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin merakla takip ettiği "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasında gözler resmi açıklamalara çevrildi. Düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çeken %1,20 faizli konut kredisi modeli, özellikle ilk kez ev alacak dar ve orta gelirli aileler için büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. 180 aya kadar vade avantajı sağlaması beklenen kampanya kapsamında başvuru şartları, gelir kriterleri ve kredi limitleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 13:36 Güncelleme:
        1

        Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşların gözü düşük faizli kredi kampanyalarına çevrilirken, “İlk Evim” projesi yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Kamu destekli olması beklenen kampanya kapsamında ilk kez ev alacak vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla kredi verilmesi planlanıyor. Özellikle "1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?", "İlk Evim başvuruları başladı mı?” ve "TOKİ İlk Evim şartları neler?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bilgiler...

        2

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında tutuluyor. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

        3

        İLK EVİM KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

        Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

        Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

        Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

        Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

        4

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

        İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması

        Konut alacağı şehirde ikamet etmesi

        Son 1 yılda konut satmamış olması

        Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması

        Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi,

        Bu maddelere ilave şartlar aranacağı gibi, şartlar tamamen farklılık da gösterebilir.

        5

        İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLER YARARLANACAK?

        Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşlar faydalanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
