        Duvara çarptı! Korkunç kaza!

        Duvara çarptı! Korkunç kaza!

        İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda duvara çarpan motosikletin sürücüsü 35 yaşındaki Seçkin Keçici hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:44
        Duvara çarptı! Korkunç kaza!
        İzmir'in Foça ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre, Seçkin Keçici (35) idaresindeki plakasız motosiklet Değirmenlik Caddesi'nde önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keçici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Keçici'nin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

