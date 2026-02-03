Duvara çarptı! Korkunç kaza!
İzmir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda duvara çarpan motosikletin sürücüsü 35 yaşındaki Seçkin Keçici hayatını kaybetti
İzmir'in Foça ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre, Seçkin Keçici (35) idaresindeki plakasız motosiklet Değirmenlik Caddesi'nde önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keçici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Keçici'nin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.