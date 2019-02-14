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İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında şaşkınlık yaratan bir soygun olayı yaşandı. Dükkanın arka kısmında devam eden inşaat çalışmasını fırsat bilen kişi ya da kişiler, dükkanın duvarını delerek içeri girdi. Sevgililer Günü nedeniyle yüklü miktarda gümüş bulunan dükkana duvarı delerek giren kişi ya da kişiler 100 bin TL değerindeki gümüş ve bir adet oyuncak arabayı çalarak kayıplara karıştı.
"100 BİN TL BİR ZARARIMIZ VAR"
DHA'da yer alan habere göre sabah işyerini açan Özbey Yılmaz, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dükkan duvarının yaklaşık 50 santimetre çapında delindiğini fark eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Özbey Yılmaz, "Sabah dükkanımızı açtığımızda mallarımızın olmadığını, her tarafın darmadağın olduğunu gördük. Dükkanın biraz ilerisine geldik. Yan inşaattan dolayı duvarı delip öyle içeri girdiklerini fark ettik. Şaşkın haldeyiz. 100 bin TL'lik zararımız var. Daha önce böyle bir şey ile karşılamadık" dedi.
"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA YAKALANIRLAR"
Yılmaz şöyle devam etti: "Sevililer Günü'ne hazırlandığımız için borçlanarak tezgahımıza gümüş ürünlerinden oluşan mal koyduk. Tezgahlarımızda ne var ne yoksa götürmüşler. Bir tane de oyuncak araba çalınmış. Sevgililer Günü'ne özel tüm ürünlerimiz aşağı yukarı çalındı. Eksikliklerimizi tekrar tedarik ettik ki, Sevgililer Günü'ne başlayalım. Sevgililer Günü dolayısıyla şu anda dükkanımızda bulunan tüm ürünleri satsak da zararımızı karşılamamız mümkün değil. İnşallah bunu yapanlar, en kısa zamanda adaletin karşısına çıkar. Bizim de mağduriyetimiz giderilir" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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