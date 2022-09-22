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Duy Beni 12. bölüm yayınlandı! Star TV Duy Beni kesintisiz izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi ile bilgiler merak ediliyor. Duy Beni dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi severler dizinin heyecanla beklenen 12. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, Duy Beni 12. son bölümü erişime açıldı. İşte Duy Beni dizisi ile ilgili merak edilenler...

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  • Duy Beni 12. bölüm full izle tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle!

    Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, Duy Beni dizisi'nin 12. bölümde neler olacağı sevenleri tarafından merak ediliyor. Duy Beni dizisi son bölüm izle bilgileri dizinin takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte Duy Beni 12. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Duy Beni 12. bölüm full izle tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle!

    DUY BENİ 12. BÖLÜM İZLE

    Duy Beni 12. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Duy Beni son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Duy Beni 12. bölüm full izle tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle!

    DUY BENİ 12. BÖLÜM ÖZETİ

    Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

    Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir. Selim ise Bahar'ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim'in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

    Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim'in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.

     
  • Duy Beni 12. bölüm full izle tek parça! Star TV Duy Beni son bölüm kesintisiz izle!

    DUY BENİ OYUNCULARI

    Duy Beni dizisinin oyuncuları arasında; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız  yer alıyor.

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