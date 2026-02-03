Habertürk
        Başrollerini Dafne Keen ile Sophie Nélisse'nin paylaştığı 'Whistle – Ölümün Sesi', korkuyu yalnızca görsel olarak değil, adeta duyular üzerinden yaşatan bir deneyim olarak izleyicilerle buluşacak

        Giriş: 03.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:58
        Duyular üzerinden bir deneyim
        'Whistle – Ölümün Sesi', 6 Şubat 2026’da Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.

        Filmin yapımcılığını, 'Kötü Ruh: Uyanış' ve 'Şeytanın Düşmanı' gibi yapımlarla tanınan Wild Atlantic Pictures ile No Trace Camping üstlendi. Filmin önetmen koltuğunda ise 'The Nun' (Dehşetin Yüzü) filmiyle korku severlerin hafızasında iz bırakan Corin Hardy oturdu. Başrolleri; Dafne Keen, Sophie Nélisse eşlik paylaşırken oyuncu kadrosunda ayrıca; Percy Hynes White, Catelyn Stark’ı Michelle Fairley, Nick Frost bulunuyor.

        Filmin hikâyesi, kökleri Aztek medeniyetine uzanan ve ölümle ilişkilendirilen lanetli bir düdüğün günümüze taşınmasıyla başlıyor. Bu uğursuz nesneden çıkan ses, onu kullananların kaderini geri dönülmez şekilde değiştiriyor.Bir grup lise öğrencisi, tesadüfen buldukları bu Aztek Ölüm Düdüğü'nün, gelecekteki ölümlerini çağırdığını fark ettiklerinde artık çok geçtir. Gençler, kayıplar arttıkça lanetin kökenine inmeye çalışır. Ancak ortaya çıkan gerçek, sandıklarından çok daha karanlıktır.

        Filmde kullanılan düdük sesleri, gerçek Aztek ritüellerinden ilham alınarak özel olarak tasarlandı. Bazı frekanslar bilinçaltında rahatsızlık yaratacak şekilde mikslenerek izleyicide fiziksel bir gerilim hissi oluşturuyor. Böylece 'Whistle – Ölümün Sesi', korkuyu yalnızca görsel olarak değil, adeta duyular üzerinden yaşatan bir deneyime dönüştürüyor.

