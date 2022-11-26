Düzce'de depremde hasar gören cami yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor. 1987 yılında inşa edilen cami 2 deprem görürken, son depremde ağır hasar almıştı

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
Düzce'de depremde hasar gören cami yıkılıyor
0:00 / 0:00
AA

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına başlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasım'da yıkım kararı almasının ardından iş makineleriyle köye geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi.

Ekiplerin camideki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi.

Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti.

Araç, "Yıkılan caminin yenisi yapılacak. Çocuklarımızı bu camideki Kur'an kursuna göndermiştik, vakit ve cuma namazlarında geliyorduk. Güzel anılarımızın olduğu bir camiydi." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gün hasar tespit çalışmalarının ardından kolon ve kirişlerinde hasar olan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına karar vermiş, ibadete kapatılan caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmıştı.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MALATYA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | Malatya TOKİ kura çekilişi sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Malatya TOKİ kura çekilişi bugün yapılıyor!
Son dakika: KTÜ, Araklı'daki sel felaketi için rapor hazırladı: Dere yatağına hafriyat dökülmüş
GÜNDEM Araklı'daki sel felaketi için rapor hazırlandı
Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
GÜNDEM Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı - Öne çıkan haberleri
GÜNDEM Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den haritalı kritik uyarı! 25 il için "sarı" alarm! - Güncel hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir
GÜNDEM Meteoroloji'den haritalı uyarı! 25 il için "sarı" ...
SAHTE DOKTOR | Devlet hastanesinde 1 yıl çalıştı! Sahte doktor tutuklandı! - Haberler
GÜNDEM Devlet hastanesinde 1 yıl çalıştı! Sahte doktor ...
Beylikdüzü'nde park halindeki 4 TIR yangında kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Park halindeki 4 TIR yandı
Zonguldak'ta kar maskeli silahlı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEM Zonguldak'ta kar maskeli silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika: Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM İki grup arasında silahlı kavga! 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı - Muğla kaza haberleri
GÜNDEM Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.