Düzce'de mobilya üretim fabrikasında yangın
Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu
Düzce'nin Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın iç bölümünde hasar oluştu.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.