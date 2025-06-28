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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de mobilya üretim fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Düzce'de mobilya üretim fabrikasında yangın

        Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 03:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 03:16
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        Düzce'de fabrika yangını
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        Düzce'nin Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın iç bölümünde hasar oluştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #düzce
        #haberler
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