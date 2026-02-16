Düzce'de müştemilatta çıkan yangın endişe yarattı

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi 2212 Sokak’ta çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle bir evin bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sokakta bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müştemilatın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA