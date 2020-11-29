İHA

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu üzerinde kısıtlamada sokağa çıkan araçlar üzerinde devriye görevi yaparken, önlerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 81 AN 840 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktıkları için cezai işlem uygulanması yapıldığı esnada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Denetlemeleri kontrol eden Düzce İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek’i gören araç içerisinde ki bir yolcu, Tefek’e ‘hastaneye gidiyoruz, ceza yazmasanız olmaz mı’ diye sordu. Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ise ‘112 Acil Ambulans’ı arayabilirdiniz. Ambulansı aradınızda gelmedi mi? Onlar gelip sizi alabilirdi. Siz Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktınız. Kanunda her suçun karşılığında ceza var” dedi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün daha önce ehliyetini alkollü araç kullanmak nedeni ile kaptırdığını ve süresinin dolmasına rağmen gidip almadığını tespit etti.

Araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL cezai işlem uygulanırken, aracın muayenesiz olmasından dolayı da 598 TL ceza yazıldı. Ayrıca araç içerisinde de yolcu olarak bulunan T.S. ve F.H. ile araç sürücüsü Y.Ç.’ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olmalarından dolayı 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkan 3 kişiye toplamda 12 bin 520 TL idari para cezası yazıldı.