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        Düzce'de üniversite ile belediye arasında fındık iş birliği

        Düzce Üniversitesi, Akçakoca Belediyesi ile fındıktan ürün elde etme ve pazarlama çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:40
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        Düzce'de üniversite ile fındık iş birliği
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        Düzce Üniversitesi ile Akçakoca Belediyesi arasında fındıktan ürün elde etme ve pazarlama çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

        İmza törenine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile Araştırma Dekanı - Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Züleyhan Baran katıldı.

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        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın imzaladığı protokol kapsamında, Türkiye'nin, özellikle Akçakoca bölgesinin fındık tarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Proje ile fındıktan entegre ürünler elde etme ve pazarlama çalışmaları başta olmak üzere, fındıkta organik gübreleme, budama ve bakım, fındık zararlılarıyla mücadele ve doğal yenilebilir yeni fındık ürünleri geliştirme gibi çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Protokol kapsamındaki ortak faaliyetler, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜFAM) Akçakoca Arabacı Köyü’nde bulunan binasında yürütülecek.

        Düzce Üniversitesi ile Akçakoca Belediyesi birbirlerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Akademik çevreler ve ilgili sektör katılımcılarının da yer alabileceği çalıştay, eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyebilecek.

        Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni ederek, fındıktan katma değerli yeni ürünler üretme, pazarlama ve bakım gibi birçok konuda yapılacak ortak çalışmaların bölgeye değer katacağını vurguladı.

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        #Düzce Haberleri
        #fındık
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