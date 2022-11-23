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Düzce depremi ne zaman oldu, kaç saniye sürdü? 12 Kasım 1999 Düzce depreminde kaç kişi öldü?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Kasım 2022 tarihinde saat 04:08'de gerçekleşen depremin ardından 12 Kasım 1999 Düzce depremi gündeme geldi. İşte, 12 Kasım 1999 Düzce depremi saniyesi, büyüklüğü hakkındaki detaylar...

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  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım saat 04:  5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illerinde de hissedilen depremin ardından "Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 12 Kasım 1999 Düzce depremi ölü ve yaralı sayıları...
  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    DÜZCE'DE 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

     

    AFAD, "Düzce'de kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" açıklamasında bulundu.

    Kandilli Rasathanesi ise 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü daha sonra 6 olarak revize etti.
  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

    Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşmişti. Pek çok ilde hissedilen deprem can ve mal kayıplarına neden olmuştu.
  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

    17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 87 gün geçtikten sonra gerçekleşen Düzce Depremi, 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. 30 saniye etkili olan depremin deprem üssü Düzce'ydi. Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    DÜZCE DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? "845 ÖLÜ, 4948 YARALI"

    Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.
  • Düzce depremi ne zaman, saat kaçta ve kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım 1999 Düzce depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?

    Bu deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'ne neden olan Kuzey Anadolu Fayı'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.

    12 Kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir.

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