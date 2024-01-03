Ekipler seferber oldu; 4 katlı binanın çatısına çıkan köpek, sahibi gelince indi DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde evden kaçıp 2 katlı bir binanın çatısına çıkan `Samoyed´ cinsi `Kutup´ isimli köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı. Kutup, ulaşılan köpeğin sahibi Gamze Göksu´nun (27) gelmesiyle çatıdan indirildi. Göksu, "Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım" dedi.

DÜZCE´nin Çilimli ilçesinde evden kaçıp 2 katlı bir binanın çatısına çıkan `Samoyed´ cinsi `Kutup´ isimli köpek, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi yanına yaklaştırmadı. Kutup, ulaşılan köpeğin sahibi Gamze Göksu´nun (27) gelmesiyle çatıdan indirildi. Göksu, "Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım" dedi.

Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu´nda öğretmenlik yapan Gamze Göksu, 5 yıl önce `Samoyed´ cinsi 'Kutup' isimli köpeği sahiplenip evinde bakmaya başladı. Önceki gün evden çıkan köpek, geri dönmedi. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki 2 katlı bir binanın çatısındaki köpeği görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Kiremitlerin üzerinde ve çatının yan kısmında dolaşan köpek, itfaiye ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Bölgedeki bir kişi, köpeği tanıyıp durumu Gamze Göksu'ya haber verdi. Olay yerine gelen Gamze Göksu, itfaiye aracının sepetine çıkarak köpeğini çatıdan aldı. O anlar kameraya yansıdı.

`HAYVANLARLA VE İNSANLARA ANLAŞAMIYOR´

Köpeğinin insanlara ve diğer hayvanlara güveni olmadığını söyleyen öğretmen Gamze Göksu, "Kutup bizim sahiplendiğimiz bir köpek. Küçükken şiddet görmüş bir köpek. Biz büyütemedik. O yüzden karakteri ırkının tam tersi. Aslına bakıldığında ırkı sevecen, oyuncu, insanlarla ve hayvanlarla iyi anlaşan bir ırk. Ama Kutup ne insanlarla ne hayvanlarla anlaşıyor. İnsanlara güveni yok. Erkeklerden çok korkuyor. Dün akşam bir olay yaşandı ve babama tepki gösterdi. Asilik yaptı. Babam da 'biz bunu gönderelim' dedi. Sabah ben okula gittim. Telefon geldi, 'köpeğiniz çatıda' dediler. Ben çıktım. Belediyeden bir görevli çıkmış. Ona hırlamış ve yaklaştırmamış. Beni çağırdılar. Okuldan çıktım, gittim. İtfaiye ile çıktık. Beni görünce biraz daha sakinleşti. Aldık getirdik" dedi.

`NORMALDE BAŞKASI SAHİPLENECEKTİ´

Gamze Göksu, normal şartlarda köpeğini sahiplendireceğini ama bu olay sebebiyle vazgeçtiğini ifade ederek, "Kızarsa başını alıp gider. Başka köpeği severseniz gider ya da saldırır. Çok garip huyları var. Kıskanç bir hayvan. Çok alıngan bir hayvan. Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Çatıya çıktığı için vermekten vazgeçtim. Aslında biraz iyi oldu. Bizimle kaldı. Babamı ısırınca babam biraz yükseldi. Kutup birine kinlendiği zaman unutmuyor. Öyle olunca bir başkasına sahiplendirelim. En azından biraz başka yerde dursun istedik" dedi.

`BABAM BENİM İÇİN İNTİHAR EDİYOR DEMİŞ"

Göksu, olay yerine giden babası Zekeriya Göksu´nun köpeğin kendisi için intihar ettiği esprisi yaptığını söyleyerek, "Biraz daha babamın kızgınlığı geçsin istedik. Ama çatıya çıkınca babamı çağırmışlar. Babam da 'benim için intihar ediyor' demiş. O zaman 'al eve götür' dedi. Çatıdan indirdim eve getirdim. Herkes Kutup´u tanır. Mahallenin maskotudur. Yarım saat kaybolsun hemen bir mesaj gelir. Kutup burada diye. Herkes Kutup´u çok seviyor. Kutup insanları az seviyor" ifadelerini kullandı.

`KUTUP´UN İLK VUKUATI DEĞİL´

Kutup´un daha önce de değişik tepkiler verdiğini söyleyen Gamze Göksu "Çok alıngan bir köpek. Babamla sorun yaşamış ve küsmüş. Bize küstüğü zamanlarda garip davranışlar yapıyor. Ben gelene kadar kendisine dokundurmamış. Çatıdan ben aldım. Çatı olayı bize sürpriz oldu. Belediye çalışanı çatıya çıkılacak kısımdaki parçayı 'ben bile zor açtım' dedi. Nasıl çıktı, nasıl açtı? Bir de boynunda zinciri vardı. Zinciri koparıp gitmiş. Zincirin ucunda da el tutma yeri var. Onu falan yemiş" diye konuştu.